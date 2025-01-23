Мексиканская актриса заявила, что была поражена красотой Москвы
23 января 202517:25
Мексиканская актриса Барбара де Рехиль рассказала, что ей понравилось принимать участие в съемках в России.
Она назвала столицу России невероятно красивым городом и призналась, что была поражено его красотой.
«Мы ходили в храм Василия Блаженного, гуляли по окрестностям Красной площади и прошлись по праздничным ярмаркам, а еще были в Большом театре на спектакле «Дон Кихот». Мне еще многое предстоит увидеть и со многим познакомиться, и мне безумно нравится в России», - рассказала артистка в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, актриса назвала прекрасным российский кинематограф, заявив, что в России действительно умеют снимать кино.
Комедия «Василий» вышла в широкий прокат 23 января 2025 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru