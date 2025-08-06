Медвежонка Умку выбрали талисманом Большой Арктической Экспедиции-2025

Четырнадцать школьников и студентов колледжей под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро примут участие в арктической экспедиции, которая стартует 7 августа 2025 года. Все члены группы разделены на два отряда: «Хранители истории», которые займутся реконструкцией мемориального комплекса, где захоронены полярные летчики и зимовщики, и «Исследователи Арктики», которые совершат стокилометровый поход по берегу моря Лаптевых, где будут проводить исследования и заборы проб для различных российских институтов.

Помимо людей, в экспедицию возьмут игрушки знаменитого белого медвежонка Умки. «Союзмультфильм» наградит лучшие зарисовки с его участием своими фирменными призами. Кроме того, нашивки с изображением персонажа появятся на форме юных участников маршрута.

Это взаимодействие станет первым шагом в сотрудничестве проекта «Лаборатория Путешествий» с киностудией. Соглашение об этом было согласовано и подписано директором Матвеем Шпаро и генеральным директором «Союзмультфильма» Борисом Машковцевым.

