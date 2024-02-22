Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным
22 февраля 202413:13
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным. Его слова приводит РИА Новости.
«К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм – "Оппенгеймер". Часики тикают», - сказал Медведев.
Картина, в частности, рассказывает о историю создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Фильм Кристофера Нолана ранее победил в семи основных номинациях британской кинопремии BAFTA, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru