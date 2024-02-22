Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным. Его слова приводит РИА Новости.

Фильм «Оппенгеймер» стал самым популярным у пиратов в 2023 году
«К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм – "Оппенгеймер". Часики тикают», - сказал Медведев.

Картина, в частности, рассказывает о историю создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Фильм Кристофера Нолана ранее победил в семи основных номинациях британской кинопремии BAFTA, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:КиноДмитрий Медведев

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