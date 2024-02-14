Фильм «Оппенгеймер» стал самым популярным у пиратов в 2023 году
Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов в 2023 году. Соответствующий список опубликовало издание Variety.
Рейтинг составлен на основе данных британской компании Muso, которая занимается охраной авторских прав и борьбой с пиратством в интернете.
В частности, доля скачиваний «Оппенгеймера» составила 15,4%. В ТОП-3 также вошли «Аватар: Путь Воды» Джеймса Кэмерона (14,6%) и «Джон Уик 4» с Киану Ривзом (11,2%).
Далее в списке расположились «Трансформеры: Восхождение Звероботов», «Кот в сапогах: Последнее желание», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», «Стражи Галактики 3», «Барби», «Братья Супер Марио в кино» и «Человек-паук: Паутина вселенных».
Ранее фильм «Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на премию Британской академии кино - BAFTA-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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