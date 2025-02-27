Мединский возглавил Союз писателей России
Помощника президента России и председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России.
Он сменил на этом посту редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова.
Выступая на съезде, Мединский заявил, что возглавлять союз «это не привилегия, а тяжелый труд и бремя». Он также предложил пригласить в Союз писателей блогеров, провести ревизию приватизации собственности и запустить новый сайт организации.
Ранее Мединский заявил, что обществу не нужны «оловянные солдатики», школа должна воспитывать детей с критическим мышлением, напоминает RT.
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