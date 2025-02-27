Мединский возглавил Союз писателей России

Помощника президента России и председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России.

Мединский призвал не проклинать и не обожествлять Сталина

Он сменил на этом посту редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова.

Выступая на съезде, Мединский заявил, что возглавлять союз «это не привилегия, а тяжелый труд и бремя». Он также предложил пригласить в Союз писателей блогеров, провести ревизию приватизации собственности и запустить новый сайт организации.

Ранее Мединский заявил, что обществу не нужны «оловянные солдатики», школа должна воспитывать детей с критическим мышлением, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ПисателиВладимир Мединский

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