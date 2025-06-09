Мединский получил ТЭФИ за просветительскую программу о русской истории
Помощник президента России Владимир Мединский стал лауреатом премии «ТЭФИ-2025» в номинации «Просветительская программа», сообщает РИА Новости. Жюри отметило его цикл «Рассказы из русской истории», выходящий в эфир на телеканале «Россия Культура».
Победителей в категории «Развлекательное вещание» объявили 9 июня на торжественной церемонии в Большом театре в Москве. Обладателей награды объявлял дирижер и заслуженный артист России Антон Гришанин.
Мединский, получая статуэтку, рассказал, что проект начинался как цикл лекций на просветительском интернет-канале и изначально не планировался к телевизионному формату. По его словам, передача получила вторую жизнь после того, как один из руководителей медиахолдинга заинтересовался её концепцией.
Он отметил, что лекции создавались в простой обстановке, без студийного оборудования и с использованием лишь краткого плана, распечатанного на бумаге. Впоследствии передача была адаптирована для телевидения и вышла в эфир, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru