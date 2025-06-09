Мединский получил ТЭФИ за просветительскую программу о русской истории

Помощник президента России Владимир Мединский стал лауреатом премии «ТЭФИ-2025» в номинации «Просветительская программа», сообщает РИА Новости. Жюри отметило его цикл «Рассказы из русской истории», выходящий в эфир на телеканале «Россия Культура».

Победителей в категории «Развлекательное вещание» объявили 9 июня на торжественной церемонии в Большом театре в Москве. Обладателей награды объявлял дирижер и заслуженный артист России Антон Гришанин.