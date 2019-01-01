Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Министр культуры РФ Владимир Мединский дал оценку сериалу «Чернобыль», снятому HBO. В интервью «Эху Москвы» он заявил, что многосерийный фильм снят «с уважением к простым людям, их подвигу, к самоотверженности».
Глава Минкульта признался, что видел пока только три серии, но остался доволен. По его словам, в сериале «нет ожидаемой красной клюквы», пишет Life.ru.
«Если говорить честно, мы думали, что будет хуже», — приводит слова министра «Свободная пресса».
Сериал «Чернобыль» создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Состоит из пяти эпизодов, напоминает Москва 24.
Ранее в эфире НСН директор по научной работе «Чернобыль тур», ликвидатор из радиационной разведки Сергей Мирный рассказал, как повлияет на туризм в зоне отчуждения сериал американского телеканала.
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