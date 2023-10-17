Mediascope назвал самые популярные сериалы у россиян в 2023 году
Остросюжетные детективные сериалы кинокомпании «Триикс медиа» о сотрудниках органов правопорядка и их работе, которые выходят в эфире Пятого канала и НТВ, а также доступные в онлайн-кинотеатрах, являются одними из самых популярных у россиян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование компании Mediascope.
Отмечается, что среди них, в частности, сериалы «Первый отдел», «Чужой район», «Пилигрим» и «Наш спецназ». Согласно данным Mediascope, максимальная доля аудитории третьего сезона «Первый отдел», который в прошлые две недели выходил в вечернем эфире НТВ по будням, 11 октября достигала 18,3%.
Ранее, 11 октября, сообщалось, что Первый канал покажет проект пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова «Шоу Вована и Лексуса». Отмечалось, что на телеканале шоу выйдет в новом формате, выпуски будут основаны не на отдельном звонке Вована и Лексуса, а на проиллюстрированной пранками широкой теме, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко сообщил о прибытии «свежих сил» ВСУ на Краснолиманское направление
- СМИ: Структуры экс-главы Кубани Ткачева купили бывшую виллу Олега Тинькова
- Новая высокотехнологичная рентген-операционная открылась в больнице имени Пирогова
- Рогозин предложил ввести контракты для добровольцев на полгода
- Партия Качиньского в Польше выиграла выборы без большинства в сейме
- «Лента» купила сеть магазинов «Монетка»
- Кремль опроверг сообщения о поставке вооружений из КНДР в РФ
- NYT: Израиль попросил у США $10 млрд чрезвычайной помощи
- Строители приступили к расширению улиц на северо-востоке Москвы
- В Москве проработают возможность идентификации пользователей электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru