Mediascope назвал самые популярные сериалы у россиян в 2023 году

Остросюжетные детективные сериалы кинокомпании «Триикс медиа» о сотрудниках органов правопорядка и их работе, которые выходят в эфире Пятого канала и НТВ, а также доступные в онлайн-кинотеатрах, являются одними из самых популярных у россиян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование компании Mediascope.

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Отмечается, что среди них, в частности, сериалы «Первый отдел», «Чужой район», «Пилигрим» и «Наш спецназ». Согласно данным Mediascope, максимальная доля аудитории третьего сезона «Первый отдел», который в прошлые две недели выходил в вечернем эфире НТВ по будням, 11 октября достигала 18,3%.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Первый канал покажет проект пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова «Шоу Вована и Лексуса». Отмечалось, что на телеканале шоу выйдет в новом формате, выпуски будут основаны не на отдельном звонке Вована и Лексуса, а на проиллюстрированной пранками широкой теме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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