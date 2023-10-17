Mediascope назвал самые популярные сериалы у россиян в 2023 году

Отмечается, что среди них, в частности, сериалы «Первый отдел», «Чужой район», «Пилигрим» и «Наш спецназ». Согласно данным Mediascope, максимальная доля аудитории третьего сезона «Первый отдел», который в прошлые две недели выходил в вечернем эфире НТВ по будням, 11 октября достигала 18,3%.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Первый канал покажет проект пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова «Шоу Вована и Лексуса». Отмечалось, что на телеканале шоу выйдет в новом формате, выпуски будут основаны не на отдельном звонке Вована и Лексуса, а на проиллюстрированной пранками широкой теме, передает «Радиоточка НСН».

