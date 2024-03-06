Матвиенко выступила против отправки деятелей культуры в Донбасс «на исправление»

«Я знаю настроения большинства жителей Донбасса, которым не нравится, что тех, кто себя опорочил, кто себя недостойно вел в эти дни, как бы посылают на Донбасс на исправление. Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться», — цитирует политика «Интерфакс».

Матвиенко призвала «еще подумать» о подходах к направлению в новые регионы коллективов и деятелей культуры. Спикер Совфеда указала, что Донбасс должны посещать герои, которые с первого дня поддерживали специальную военную операцию и российских бойцов. Политик привела в пример музыканта Петра Лундстрема.

«Те, кто осознал из деятелей культуры, что были неправы ... пусть скажут публично, объяснят свою позицию», — добавила Матвиенко.

