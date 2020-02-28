Один из крупнейших в Европе органов установлен в МКЗ «Зарядье»

В Московском концертном зале «Зарядье» завершена установка органа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этот проект был реализован настолько быстро, насколько это возможно. Хотя работа по установке музыкального инструмента и его интонировке весьма кропотлива и длительна.

Собянин отметил, что концертный зал «Зарядье» по своим характеристикам соответствует всем мировым стандартам. Мэр поблагодарил директора органостроительной компании Mühleisen Партика Арманда и главного органиста и хранителя нового органа Ладу Лабзину.

Орган «Зарядья» считается самым большим музыкальным инструментом российской столицы и одним из крупнейших органов в Европе - 85 регистров, сообщили в пресс-службе мэрии. Общий вес составляет 41 тонну. Инструмент занимает площадь 160 кв. м и имеет сложную структуру.

29 февраля состоится так называемая инаугурация Большого концертного органа. Режиссером уникальной 24-часовой церемонии стал Даниэле Финци Паска. Ожидается, что ее посетят 20 тыс. человек. На данный момент на мероприятие продано более 15,5 тыс. билетов. Зрители смогут услышать орган, посетив специальные сеансы. Длительность одного сеанса составляет 20 минут, а нахождение в самом зале – 10 минут.

МКЗ «Зарядье» намерен таким образом установить рекорд по максимальному звучанию органа. Подана официальная заявка на регистрацию рекорда в Книгу рекордов Гиннеса.



