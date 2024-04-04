«Матрице-5» предрекли коммерческий успех и продолжение

Новая часть киносаги «Матрица» может показать хорошие коммерческие результаты за счёт оригинальной идеи. Такие перспективы пятой части франшизы обозначил кинокритик Александр Шпагин.

Одновременно в комментарии NEWS.ru он заявил, что художественные достоинства или недостатки фильма, а также его смысл можно будет оценить только после релиза. Шпагин считает, что кинокартина заинтересует в первую очередь поклонников первой части.

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Кинокритик также не исключил дальнейшее продолжение сюжетной линии «Матрицы». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3 апреля стало известно, что студия Warner Bros приступает к съёмкам новой, пятой части фантастического боевика.

На этот раз режиссёром и сценаристом выступит Дрю Годдард. Исполнительным продюсером станет Лана Вачовски, которая вместе со своей сестрой Лили до трансгендерного перехода были братьями - авторами первых трёх частей.

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ФОТО: кадр из фильма «Матрица»
ТЕГИ:СъемкиThe MatrixxКино

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