«Матрице-5» предрекли коммерческий успех и продолжение

Новая часть киносаги «Матрица» может показать хорошие коммерческие результаты за счёт оригинальной идеи. Такие перспективы пятой части франшизы обозначил кинокритик Александр Шпагин.

Одновременно в комментарии NEWS.ru он заявил, что художественные достоинства или недостатки фильма, а также его смысл можно будет оценить только после релиза. Шпагин считает, что кинокартина заинтересует в первую очередь поклонников первой части.