«Матрице-5» предрекли коммерческий успех и продолжение
Новая часть киносаги «Матрица» может показать хорошие коммерческие результаты за счёт оригинальной идеи. Такие перспективы пятой части франшизы обозначил кинокритик Александр Шпагин.
Одновременно в комментарии NEWS.ru он заявил, что художественные достоинства или недостатки фильма, а также его смысл можно будет оценить только после релиза. Шпагин считает, что кинокартина заинтересует в первую очередь поклонников первой части.
Кинокритик также не исключил дальнейшее продолжение сюжетной линии «Матрицы». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3 апреля стало известно, что студия Warner Bros приступает к съёмкам новой, пятой части фантастического боевика.
На этот раз режиссёром и сценаристом выступит Дрю Годдард. Исполнительным продюсером станет Лана Вачовски, которая вместе со своей сестрой Лили до трансгендерного перехода были братьями - авторами первых трёх частей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru