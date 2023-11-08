Мать Горшка призналась в дружбе с фанатами «Короля и шута»

Мать солиста рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенева, скончавшегося 19 июля 2013 года, Татьяна Ивановна поддерживает дружеское общение с верными поклонниками творчества сына. Об этом она рассказала на открытии выставки «Панк-культура. Король и шут» в Санкт-Петербурге.

Как призналась Иванова в интервью изданию «Газета.Ru», уход сына из жизни она называет фразой «уехал в Индию». «Поклонники возят меня к Мишутке два раза в год, приходят поздравлять меня 8 марта, в день рождения и в Новый год» — поведала мать рок-музыканта.