Мать Горшка призналась в дружбе с фанатами «Короля и шута»
Мать солиста рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенева, скончавшегося 19 июля 2013 года, Татьяна Ивановна поддерживает дружеское общение с верными поклонниками творчества сына. Об этом она рассказала на открытии выставки «Панк-культура. Король и шут» в Санкт-Петербурге.
Как призналась Иванова в интервью изданию «Газета.Ru», уход сына из жизни она называет фразой «уехал в Индию». «Поклонники возят меня к Мишутке два раза в год, приходят поздравлять меня 8 марта, в день рождения и в Новый год» — поведала мать рок-музыканта.
Она также согласилась с тем, что к творчеству Горшенёва возникла новая волна интереса. Даже у неё берут автографы — причём, не только взрослые меломаны, но и дети.
«Панк-культура. Король и Шут» — петербургский вариант экспозиции, которая работала весной нынешнего года в российской столице. Тогда её посетили более 110 тысяч зрителей.
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