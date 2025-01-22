Мастер из Новосибирска создал самую маленькую копию «Дамы с горностаем» да Винчи

Мастер микроминиатюры из Новосибирска, доктор физико-математических наук Владимир Анискин сумел создать миниатюрную копию картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Об этом художник рассказал в своих соцсетях.

Размер произведения вместе с рамкой составляет 12х10 мм. Анискин писал её 2,5 месяца масляными красками с помощью единственного волоска на полимерной пластинке. Мастер призвал всех не судить его строго за качество изображения, поскольку он не имеет художественного образования.