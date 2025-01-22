Мастер из Новосибирска создал самую маленькую копию «Дамы с горностаем» да Винчи
Мастер микроминиатюры из Новосибирска, доктор физико-математических наук Владимир Анискин сумел создать миниатюрную копию картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Об этом художник рассказал в своих соцсетях.
Размер произведения вместе с рамкой составляет 12х10 мм. Анискин писал её 2,5 месяца масляными красками с помощью единственного волоска на полимерной пластинке. Мастер призвал всех не судить его строго за качество изображения, поскольку он не имеет художественного образования.
По словам Анисикна, он собирается нарисовать еще не менее 10 таких миниатюрных копий картин знаменитых художников. Следующей на очереди будет «Джоконда». Леонардо создал «Даму с горностаем» ориентировочно в 1489-1490 годах. Предполагается, что на полотне изображена Чечилия Галлерани - возлюбленная миланского герцога.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», старший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН увлекся микроминиатюрой с 1998 года. Среди его миниатюрных работ «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», «Самая маленькая книга в мире».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru