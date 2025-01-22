Мастер из Новосибирска создал самую маленькую копию «Дамы с горностаем» да Винчи

Мастер микроминиатюры из Новосибирска, доктор физико-математических наук Владимир Анискин сумел создать миниатюрную копию картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Об этом художник рассказал в своих соцсетях.

Размер произведения вместе с рамкой составляет 12х10 мм. Анискин писал её 2,5 месяца масляными красками с помощью единственного волоска на полимерной пластинке. Мастер призвал всех не судить его строго за качество изображения, поскольку он не имеет художественного образования.

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По словам Анисикна, он собирается нарисовать еще не менее 10 таких миниатюрных копий картин знаменитых художников. Следующей на очереди будет «Джоконда». Леонардо создал «Даму с горностаем» ориентировочно в 1489-1490 годах. Предполагается, что на полотне изображена Чечилия Галлерани - возлюбленная миланского герцога.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», старший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН увлекся микроминиатюрой с 1998 года. Среди его миниатюрных работ «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», «Самая маленькая книга в мире».

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Фото: vk.com/Владимир Анискин
ТЕГИ:ХудожникиНовосибирскКартина

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