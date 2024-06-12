Massive Attack отказались выступать в Грузии в знак протеста
Британская музыкальная группа Massive Attack в своих соцсетях объявила об отмене запланированного на 28 июля концерта в Грузии.
В сообщении говорится, что музыканты отказались выступать на принадлежащей государству площадке Black sea Arena в знак протеста против действий грузинских властей в отношении граждан, выступивших против закона об иноагентах.
«Выступление на Black sea Arena можно рассматривать как одобрение насильственного подавления государством мирных протестов», - говорится в заявлении.
Ранее оппозиционные партии Грузии подписали хартию, закрепляющие реформы, которые должны будут осуществлены новыми парламентом и правительством в случае победы на предстоящих парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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