Massive Attack отказались выступать в Грузии в знак протеста

В сообщении говорится, что музыканты отказались выступать на принадлежащей государству площадке Black sea Arena в знак протеста против действий грузинских властей в отношении граждан, выступивших против закона об иноагентах.

«Выступление на Black sea Arena можно рассматривать как одобрение насильственного подавления государством мирных протестов», - говорится в заявлении.

Ранее оппозиционные партии Грузии подписали хартию, закрепляющие реформы, которые должны будут осуществлены новыми парламентом и правительством в случае победы на предстоящих парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

