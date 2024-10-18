Масштабная выставка работ Карла Брюллова открылась в Русском музее

Представлено свыше 300 работ из собрания Русского музея, из коллекций музеев Нижнего Новгорода, Твери, а также из Национальный музей Республики Беларусь.

Все картины размещены в хронологическом порядке за исключением таких шедевров, как «Последний день Помпеи», работа была доставлена в Михайловский замок сразу после реставрации и «Христос во гробе», впервые выставленного в России.

Грандиозная выставка будет работать до 12 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что шедевры Фаберже представят на выставке в Музее истории Дальнего Востока, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

