Масштабная выставка работ Карла Брюллова открылась в Русском музее
Выставка работ русского художника Карла Брюллова под названием «Великий Карл» открылась в Русском музее в здании Михайловского замка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба учреждения.
Представлено свыше 300 работ из собрания Русского музея, из коллекций музеев Нижнего Новгорода, Твери, а также из Национальный музей Республики Беларусь.
Все картины размещены в хронологическом порядке за исключением таких шедевров, как «Последний день Помпеи», работа была доставлена в Михайловский замок сразу после реставрации и «Христос во гробе», впервые выставленного в России.
Грандиозная выставка будет работать до 12 мая 2025 года.
Ранее стало известно, что шедевры Фаберже представят на выставке в Музее истории Дальнего Востока, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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