Машков: назрела необходимость снимать фильмы об СВО

По его словам, важно, чтобы они создавались на основе качественных сценариев.

«Основа любого кино — это сценарий, сценарий со словами, которые должны попадать туда, куда и должно попадать слово — в сердце, в душу», — пояснил Машков.

Он также добавил, что лично ему сниматься в таких фильмах пока никто не предлагал.

Ранее Машков заявил, что перезагрузка Союза театральных деятелей назрела давно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

