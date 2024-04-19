Машков: назрела необходимость снимать фильмы об СВО

В России назрела необходимость снимать фильмы о спецоперации на Украине, заявил народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова и председателем Союза театральных деятелей Владимир Машков, передает ТАСС.

Фильм «В списках не значился» по Васильеву представят в 2025 году

По его словам, важно, чтобы они создавались на основе качественных сценариев.

«Основа любого кино — это сценарий, сценарий со словами, которые должны попадать туда, куда и должно попадать слово — в сердце, в душу», — пояснил Машков.

Он также добавил, что лично ему сниматься в таких фильмах пока никто не предлагал.

Ранее Машков заявил, что перезагрузка Союза театральных деятелей назрела давно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СъемкиФильмСпецоперацияАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры