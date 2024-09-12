Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска»
12 сентября 202419:03
Новые изменения будут внесены в основные положения и номинации национальной театральной премии «Золотая Маска», заявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков в кулуарах Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщает ТАСС.
Он рассказал, что в конце сентября пройдет конференция на площадке СТД, на которой будут собраны все предложения на этот счет.
«Изменения будут», - подчеркнул Машков.
Ранее Машков пообещал, что театр «Современник» не будет менять название, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru