Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска»

Он рассказал, что в конце сентября пройдет конференция на площадке СТД, на которой будут собраны все предложения на этот счет.

«Изменения будут», - подчеркнул Машков.

Ранее Машков пообещал, что театр «Современник» не будет менять название, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

