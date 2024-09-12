Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска»

Новые изменения будут внесены в основные положения и номинации национальной театральной премии «Золотая Маска», заявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков в кулуарах Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщает ТАСС.

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Он рассказал, что в конце сентября пройдет конференция на площадке СТД, на которой будут собраны все предложения на этот счет.

«Изменения будут», - подчеркнул Машков.

Ранее Машков пообещал, что театр «Современник» не будет менять название, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Служба внешних коммуникаций ГУП «Мосгортранс» / Александр Погребной
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