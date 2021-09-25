Компания Marvel решила судиться за франшизу на «Мстителей»

Представители Marvel считают, что все персонажи комиксов были созданы во время работы по договору найма, поэтому их создатели и их наследники не могут получить авторские права, пишет «Коммерсантъ».

В числе тех, с кем намерена судиться Marvel, экс-сотрудник и брат Стэна Ли Ларри Либер, работавший в группе создателей Железного человека, Тора, Локи, Человека-муравья, а также с родственниками художников комиксов Джина Колана, придумавших Сорвиголову и Сокола, а также Дон Хек, один из создателей Железного человека, Черной вдовы, Сокола и Дон Рико, который создал персонажей комиксов о Черной вдове.

Даже в случае проигрыша Marvel рассчитывает сохранить хотя бы часть прав на персонажей в качестве совладельца, уточняет The Hollywood Reporter.

