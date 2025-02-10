Marvel, Трамп и рэп: Чем удивил «Супербоул-2025»

Рэпера представил американский актер Сэмюэл Л. Джексон. Ламар в окружении американской символики исполнил свои хиты, включая «Humble» и «Squabble Up», а также «Not Like Us», которая завоевала пять наград на «Грэмми-2025». На сцену также выходили певица SZA и теннисистка Серена Уильямс.

Трек «Not Like Us» является так называемым диссом, суть которого - высказывание неуважения в тексте одного исполнителя к другому. Трек-заявление адресован канадскому рэперу Дрейку. Ранее Дрейк даже подавал в суд на Ламара из-за этой песни, заявляя, что композиция якобы содержит клевету.

Ламар начал свое выступление со слов: «Эй, Дрейк, слышал, ты любишь помоложе?». В конце выступления Ламара весь стадион хором пропел слово «a minor», которое в контексте этой песни означает обвинение Дрейка в связи с несовершеннолетними. В соцсетях назвали выступление Ламара «сокрушительным ударом» по рэперу Дрейку и финальной жирной точкой в их противостоянии.