Marvel, Трамп и рэп: Чем удивил «Супербоул-2025»

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим «Супербоул», Тейлор Свифт освистали как нежеланную гостью, а Кендрик Ламар снова высказался против Дрейка. Что еще интересного произошло на «Супербоул-2025» - в материале НСН.

Финал чемпионата по американскому футболу в США «Супербоул-2025», который традиционно становится одним из самых рейтинговых событий года, прошел в ночь с 9 на 10 февраля. В борьбе за чемпионский титул сошлись действующие обладатели трофея - «Канзас-Сити Чифс» - и «Филадельфия Иглз». По итогам игры «Иглз» взяли верх со счетом 40:22, завоевав свой второй «Супербоул» в истории. В рамках шоу было представлено огромное количество новых трейлеров главных кинокартин этого года, а развлекать гостей события пригласили рэпера Кендрика Ламара.

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Рэпера представил американский актер Сэмюэл Л. Джексон. Ламар в окружении американской символики исполнил свои хиты, включая «Humble» и «Squabble Up», а также «Not Like Us», которая завоевала пять наград на «Грэмми-2025». На сцену также выходили певица SZA и теннисистка Серена Уильямс.

Трек «Not Like Us» является так называемым диссом, суть которого - высказывание неуважения в тексте одного исполнителя к другому. Трек-заявление адресован канадскому рэперу Дрейку. Ранее Дрейк даже подавал в суд на Ламара из-за этой песни, заявляя, что композиция якобы содержит клевету.

Ламар начал свое выступление со слов: «Эй, Дрейк, слышал, ты любишь помоложе?». В конце выступления Ламара весь стадион хором пропел слово «a minor», которое в контексте этой песни означает обвинение Дрейка в связи с несовершеннолетними. В соцсетях назвали выступление Ламара «сокрушительным ударом» по рэперу Дрейку и финальной жирной точкой в их противостоянии.

ФОТО: скриншот с трансляции

Спортивное мероприятие посетил сам американский лидер Дональд Трамп. Таким образом он стал стал первым действующим президентом США, посетившим «Супербоул». Трамп на стадионе пожал руки игрокам и местной полиции. Зрители радостно приветствовали Трампа, а вот прибывшую на мероприятие певицу Тейлор Свифт, еще недавно активно поддерживающую экс-президента США Джо Байдена, безжалостно освистали. В свою очередь Трамп посчитал, что вечер «Супербоула» стал самым трудным для Свифт.

«Единственный человек, для которого вечер был более жесткий, чем для «Канзас-Сити Чифс», - это Тейлор Свифт. Ее освистали со стадиона», - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Среди гостей мероприятия также был замечен аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

КИНОНОВИНКИ 2025

В число представленных на «Супербоул-2025» трейлеров вошли проекты студий Marvel, Disney, Universal и других. Так, зрителям шоу показали кадры из одной из самых ожидаемых картин киновселенной Marvel - «Громовержцы» (Thunderbolts).

ФОТО: Кадр из фильма «Громовержцы»

Режиссером кинокартины выступил Джейк Шрейер, а продюсером - глава Marvel Studios Кевин Файги. Сюжет фильма пока что держится в секрете, но, по слухам, команда «Громовержцев» будет выполнять миссию правительства США, сталкиваясь как с внешними угрозами, так и с внутренними конфликтами. Мировая премьера картины запланирована на 2 мая 2025 года.

«Формула 1»

ФОТО: Кадр из фильма «Формула 1»

Из небольшого тизер-трейлера предстоящей картины от Apple стало понятно, что Брэд Питт исполнил роль бывшего пилота «Формулы-1», возвращающегося в гонки. Интересно, что съемки кинокартины проходили во время соревнований Гран-при Великобритании в июле 2024 года в Сильверстоуне в Великобритании. Для вымышленной команды «Формулы 1» был сооружен гараж, который располагался между гаражами команд «Мерседес» и «Феррари».

Релиз фильма запланирован на 27 июня 2025 года.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

ФОТО: Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

В «Финальной расплате» Итан Хант будет занят поисками инновационного искусственного интеллекта, который угрожает существованию целого мира. Режиссером картины выступил Кристофер Маккуорри. В главных ролях: Том Круз, Шей Уигэм, Ханна Уоддингэм, Трэмелл Тиллман, Ванесса Кирби. Релиз фильма намечен на 21 мая 2025 года.

«Как приручить дракона»

ФОТО: Кадр из фильма «Как приручить дракона»

Фэнтезийный боевик по мотивам одноименной книги британской детской писательницы Крессиды Коуэлл, а также ремейк одноименного мультфильма выйдет 13 июня 2025 года. Автором сценария, продюсером и режиссером стал Дин Деблуа, который ранее снял трилогию студии DreamWorks Animation.

«Смурфики»

ФОТО: Кадр из фильма «Смурфики в кино»

Новый полнометражный фильм о смурфиках, в котором Рианна исполнила Смурфетту, выйдет в прокат 18 июля 2025 года. По сюжету главные герои мультфильма отправляются в Париж, чтобы спасти папу Смурфа от злого колдуна Гаргамеля и его брата Разамеля. Режиссерами картины выступили Крис Миллер и Мэтт Ландон.

Также на «Супербоул-2025» были представлены трейлеры таких фильмов, как «Мир Юрского периода: Перерождение» Гарета Эдвардса, «Лило и Стич» Дина Флейшер-Кэмпа, «М3ГАН 2.0» Джерарда Джонстоуна, «Новокаин» Дэна Берка и Роберта Олсена. Все трейлеры можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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