Marvel, Трамп и рэп: Чем удивил «Супербоул-2025»
Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим «Супербоул», Тейлор Свифт освистали как нежеланную гостью, а Кендрик Ламар снова высказался против Дрейка. Что еще интересного произошло на «Супербоул-2025» - в материале НСН.
Финал чемпионата по американскому футболу в США «Супербоул-2025», который традиционно становится одним из самых рейтинговых событий года, прошел в ночь с 9 на 10 февраля. В борьбе за чемпионский титул сошлись действующие обладатели трофея - «Канзас-Сити Чифс» - и «Филадельфия Иглз». По итогам игры «Иглз» взяли верх со счетом 40:22, завоевав свой второй «Супербоул» в истории. В рамках шоу было представлено огромное количество новых трейлеров главных кинокартин этого года, а развлекать гостей события пригласили рэпера Кендрика Ламара.
Рэпера представил американский актер Сэмюэл Л. Джексон. Ламар в окружении американской символики исполнил свои хиты, включая «Humble» и «Squabble Up», а также «Not Like Us», которая завоевала пять наград на «Грэмми-2025». На сцену также выходили певица SZA и теннисистка Серена Уильямс.
Трек «Not Like Us» является так называемым диссом, суть которого - высказывание неуважения в тексте одного исполнителя к другому. Трек-заявление адресован канадскому рэперу Дрейку. Ранее Дрейк даже подавал в суд на Ламара из-за этой песни, заявляя, что композиция якобы содержит клевету.
Ламар начал свое выступление со слов: «Эй, Дрейк, слышал, ты любишь помоложе?». В конце выступления Ламара весь стадион хором пропел слово «a minor», которое в контексте этой песни означает обвинение Дрейка в связи с несовершеннолетними. В соцсетях назвали выступление Ламара «сокрушительным ударом» по рэперу Дрейку и финальной жирной точкой в их противостоянии.
Спортивное мероприятие посетил сам американский лидер Дональд Трамп. Таким образом он стал стал первым действующим президентом США, посетившим «Супербоул». Трамп на стадионе пожал руки игрокам и местной полиции. Зрители радостно приветствовали Трампа, а вот прибывшую на мероприятие певицу Тейлор Свифт, еще недавно активно поддерживающую экс-президента США Джо Байдена, безжалостно освистали. В свою очередь Трамп посчитал, что вечер «Супербоула» стал самым трудным для Свифт.
«Единственный человек, для которого вечер был более жесткий, чем для «Канзас-Сити Чифс», - это Тейлор Свифт. Ее освистали со стадиона», - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Среди гостей мероприятия также был замечен аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
КИНОНОВИНКИ 2025
В число представленных на «Супербоул-2025» трейлеров вошли проекты студий Marvel, Disney, Universal и других. Так, зрителям шоу показали кадры из одной из самых ожидаемых картин киновселенной Marvel - «Громовержцы» (Thunderbolts).
Режиссером кинокартины выступил Джейк Шрейер, а продюсером - глава Marvel Studios Кевин Файги. Сюжет фильма пока что держится в секрете, но, по слухам, команда «Громовержцев» будет выполнять миссию правительства США, сталкиваясь как с внешними угрозами, так и с внутренними конфликтами. Мировая премьера картины запланирована на 2 мая 2025 года.
«Формула 1»
Из небольшого тизер-трейлера предстоящей картины от Apple стало понятно, что Брэд Питт исполнил роль бывшего пилота «Формулы-1», возвращающегося в гонки. Интересно, что съемки кинокартины проходили во время соревнований Гран-при Великобритании в июле 2024 года в Сильверстоуне в Великобритании. Для вымышленной команды «Формулы 1» был сооружен гараж, который располагался между гаражами команд «Мерседес» и «Феррари».
Релиз фильма запланирован на 27 июня 2025 года.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
В «Финальной расплате» Итан Хант будет занят поисками инновационного искусственного интеллекта, который угрожает существованию целого мира. Режиссером картины выступил Кристофер Маккуорри. В главных ролях: Том Круз, Шей Уигэм, Ханна Уоддингэм, Трэмелл Тиллман, Ванесса Кирби. Релиз фильма намечен на 21 мая 2025 года.
«Как приручить дракона»
Фэнтезийный боевик по мотивам одноименной книги британской детской писательницы Крессиды Коуэлл, а также ремейк одноименного мультфильма выйдет 13 июня 2025 года. Автором сценария, продюсером и режиссером стал Дин Деблуа, который ранее снял трилогию студии DreamWorks Animation.
«Смурфики»
Новый полнометражный фильм о смурфиках, в котором Рианна исполнила Смурфетту, выйдет в прокат 18 июля 2025 года. По сюжету главные герои мультфильма отправляются в Париж, чтобы спасти папу Смурфа от злого колдуна Гаргамеля и его брата Разамеля. Режиссерами картины выступили Крис Миллер и Мэтт Ландон.
Также на «Супербоул-2025» были представлены трейлеры таких фильмов, как «Мир Юрского периода: Перерождение» Гарета Эдвардса, «Лило и Стич» Дина Флейшер-Кэмпа, «М3ГАН 2.0» Джерарда Джонстоуна, «Новокаин» Дэна Берка и Роберта Олсена. Все трейлеры можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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