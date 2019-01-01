Marvel представила следующую фазу своей киновселенной

Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, анонсировала выход фильмов и сериалов четвертой фазы своей киновселенной. Представление состоялось на фестивале Comic Con в Сан-Диего, сообщает издание ABC News.

До конца 2021 года Marvel планирует выпустить на экраны пять фильмов и столько же сериалов на платформе Disney +.

Первым выйдет картина «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Ее прокат стартует 1 мая 2020 года. Следом, 6 ноября 2020 года,- фильм «Вечные». В нем будут заняты Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Режиссером станет Хлоя Чжао. Картина «Шан-Чи и легенда десяти колец» о мастере боевых искусств со сверхспособностями выйдет на экраны 12 февраля 2021 года. Также в планах на 2021 год четвертая часть саги о Торе, которая будет называться «Любовь и гром». Пятый, безымянный пока проект, будет посвящен истории охотника за вампирами Блейда.