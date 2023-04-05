Маршал ответил на критику молодых артистов

Музыкант полагает, что молодые артисты упрекают возрастных коллег в торможении развития музыкальных направлений. Маршал отметил, что ему приятно, когда на российской эстраде появляются одаренные молодые люди, пишущие потрясающие тексты и талантливо исполняющие свои песни.

Ранее Маршал вспомнил, как Юрий Дудь (признан иноагентом) перед интервью высказывал опасения, что сотрудники ФСБ ведут за ним слежку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

