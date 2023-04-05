Маршал ответил на критику молодых артистов

Молодые музыканты зачастую позволяют себе критику более старших коллег, призывая их освободить сцену. Об этом заявил советский и российский певец, экс-солист рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал в интервью Пятому каналу.

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Музыкант полагает, что молодые артисты упрекают возрастных коллег в торможении развития музыкальных направлений. Маршал отметил, что ему приятно, когда на российской эстраде появляются одаренные молодые люди, пишущие потрясающие тексты и талантливо исполняющие свои песни.

Ранее Маршал вспомнил, как Юрий Дудь (признан иноагентом) перед интервью высказывал опасения, что сотрудники ФСБ ведут за ним слежку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети артиста
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