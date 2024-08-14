Мария Киселева снова будет судить
Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию, телеведущая Мария Киселева примет участие в новом телешоу, которое будет выходить на телеканале СТС 24, сообщает «Российская газета».
Она будет главным арбитром спортивно-развлекательного соревнования «Семейные игры. Битва за олимп». Премьера шоу намечена на 24 августа. В нём 18 семейных команд будут бороться за главный приз в размере трёх миллионов рублей. Ведущими будут Александр Пушной, Валя Карнавал и Василий Артемьев. Четверым родственникам, объединенным в команду, предстоит пройти 8 отборочных игр, 3 полуфинала и суперфинал.
«В целом такое времяпровождение - это не только про оздоровление тела, но и про очень важный смысл – сплочение», - подчеркнула Киселева.
Ранее канал «Пятница!» опроверг данные о возвращении Ивлеевой к съемкам «Орла и решки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru