Мария Киселева снова будет судить

Она будет главным арбитром спортивно-развлекательного соревнования «Семейные игры. Битва за олимп». Премьера шоу намечена на 24 августа. В нём 18 семейных команд будут бороться за главный приз в размере трёх миллионов рублей. Ведущими будут Александр Пушной, Валя Карнавал и Василий Артемьев. Четверым родственникам, объединенным в команду, предстоит пройти 8 отборочных игр, 3 полуфинала и суперфинал.

«В целом такое времяпровождение - это не только про оздоровление тела, но и про очень важный смысл – сплочение», - подчеркнула Киселева.

Ранее канал «Пятница!» опроверг данные о возвращении Ивлеевой к съемкам «Орла и решки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

