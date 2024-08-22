Мария Александрова возглавит Севастопольскую академию балета

Полунин возглавлял учебное заведение с 2019 года. Теперь он продолжит работу на должности советника ректора.

Ранее Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

