Мария Александрова возглавит Севастопольскую академию балета
22 августа 202410:17
Прима балерина Большого театра Мария Александрова станет новым исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии балета. На этом посту она сменит Сергея Полунина, сообщает академия в своих соцсетях.
Полунин возглавлял учебное заведение с 2019 года. Теперь он продолжит работу на должности советника ректора.
Ранее Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru