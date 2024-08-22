Мария Александрова возглавит Севастопольскую академию балета

Прима балерина Большого театра Мария Александрова станет новым исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии балета. На этом посту она сменит Сергея Полунина, сообщает академия в своих соцсетях.

Сергей Полунин: Хочу сделать классический балет понятным нынешнему поколению

Полунин возглавлял учебное заведение с 2019 года. Теперь он продолжит работу на должности советника ректора.

Ранее Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Владимир Вяткин
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