Марина Брусникина в марте выпустит спектакль «Лето Господне» в РАМТе

Репетиции уже идут в Российском академическом молодежном театре. Премьера намечена на март. По задумке постановщика, каждый актер, выходя на сцену, будет вести свой диалог со зрителем.

«В нашем спектакле текст – всегда не первый план, он просто сопровождает игровую ситуацию. Шмелев переполнен сюжетами, юмором, буйным ритмом, которые мы и «раскапываем» за литературой», - рассказала Брусникина.

Ранее стало известно, что Игорь Миркурбанов поставит в «Ленкоме» спектакль по Гоголю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

