Марго Робби станет продюсером фильма «Монополия»

Известная по фильмам «Барби» и «Тоня против всех» актриса Марго Робби выступит продюсером фильма по мотивам легендарной настольной игры «Монополия», передает Collider.

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По данным издания, компания Робби LuckyChap и студия Lionsgate, а также производитель игр Hasbro займутся разработкой анимационного фильма по мотивам «Монополии». Дата выхода киноленты пока не раскрывается.

Примечательно, что адаптация «Монополии» находится в разработке уже долгое время. В разные этапы над проектом работали Кевин Харт, Тим Стори, Ридли Скотт и другие.

Игра «Монополия» появилась в 1903 году благодаря Лиззи Мэги, которая придумала игру «Домовладелец», ставшей основой «Монополии». Привычную нам версию «Монополии» создал Чарльз Дэрроу, отмечает RT.

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ФОТО: скриншот из видео
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