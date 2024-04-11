Марго Робби станет продюсером фильма «Монополия»

По данным издания, компания Робби LuckyChap и студия Lionsgate, а также производитель игр Hasbro займутся разработкой анимационного фильма по мотивам «Монополии». Дата выхода киноленты пока не раскрывается.

Примечательно, что адаптация «Монополии» находится в разработке уже долгое время. В разные этапы над проектом работали Кевин Харт, Тим Стори, Ридли Скотт и другие.

Игра «Монополия» появилась в 1903 году благодаря Лиззи Мэги, которая придумала игру «Домовладелец», ставшей основой «Монополии». Привычную нам версию «Монополии» создал Чарльз Дэрроу, отмечает RT.

