Марго Робби осталась без номинации на «Оскар»

Актриса Марго Робби осталась без номинации на премию Американской киноакадемии «Оскар», при этом ее коллеги по фильму «Барби» были номинированы, как и сама картина.

Так, Райан Гослинг, сыгравший с Робби, претендует на статуэтку в категории «Лучший актер второго плана», а актриса Америка Феррера получила номинацию «Лучшая актриса второго плана».

Аннет Бенинг («Дайнана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные») стали номинантками на «Лучшую женскую роль». «Лучшим фильмом» могут назвать «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Прошлые жизни» и «Зона интересов», передает «Радиоточка НСН».

