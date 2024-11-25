«Манюня: Приключения в деревне» возглавила кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

Приключенческий фильм с элементами комедии «Манюня: Приключения в деревне» снова оказался лидером кинопроката в России и странах СНГ за конец недели е. Фильм собрал с 21 по 24 ноября 90 миллионов рублей, информирует портал Kinobusiness.

Картина рассказывает о трех подругах, которые проводят летние каникулы у бабушки в деревне, где становятся участницами необычных событий. Российско - армянский фильм режиссёра Дениса Гуляра снят по мотивам книг Наринэ Абгарян и воспоминаний из её детства.