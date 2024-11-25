«Манюня: Приключения в деревне» возглавила кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

Приключенческий фильм с элементами комедии «Манюня: Приключения в деревне» снова оказался лидером кинопроката в России и странах СНГ за конец недели е. Фильм собрал с 21 по 24 ноября 90 миллионов рублей, информирует портал Kinobusiness.

Картина рассказывает о трех подругах, которые проводят летние каникулы у бабушки в деревне, где становятся участницами необычных событий. Российско - армянский фильм режиссёра Дениса Гуляра снят по мотивам книг Наринэ Абгарян и воспоминаний из её детства.

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«Манюня: Приключения в деревне» вышла в прокат 14 ноября. Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», историческая драма «Любовь Советского Союза» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева заняла вторую строчку по итогам уик-энда, собрав 86,4 миллиона рублей. На третьем месте обосновалась комедия «Зять» Анарио Мамедова с Дмитрием Нагиевым, Яном Цапником и Ириной Пеговой в главных ролях. Картина заработала 86,3 миллиона рублей за выходные.

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Фото: kinopoisk.ru
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