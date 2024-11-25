«Манюня: Приключения в деревне» возглавила кинопрокат в РФ и СНГ в выходные
Приключенческий фильм с элементами комедии «Манюня: Приключения в деревне» снова оказался лидером кинопроката в России и странах СНГ за конец недели е. Фильм собрал с 21 по 24 ноября 90 миллионов рублей, информирует портал Kinobusiness.
Картина рассказывает о трех подругах, которые проводят летние каникулы у бабушки в деревне, где становятся участницами необычных событий. Российско - армянский фильм режиссёра Дениса Гуляра снят по мотивам книг Наринэ Абгарян и воспоминаний из её детства.
«Манюня: Приключения в деревне» вышла в прокат 14 ноября. Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», историческая драма «Любовь Советского Союза» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева заняла вторую строчку по итогам уик-энда, собрав 86,4 миллиона рублей. На третьем месте обосновалась комедия «Зять» Анарио Мамедова с Дмитрием Нагиевым, Яном Цапником и Ириной Пеговой в главных ролях. Картина заработала 86,3 миллиона рублей за выходные.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело после аварии с автобусом в Ленобласти
- Песков: Москва делает все возможное для возвращения граждан РФ с Украины
- «Звери» и Чеботина: «Звук» назвал главных артистов 2024 года
- Бригада «скорой» в Херсонской области чудом спаслась от дрона ВСУ
- Губернатор Камчатки вступил в «Единую Россию»
- Минтруд РФ: Только два субъекта имеют суммарный коэффициент рождаемости выше нормы
- Новый состав парламента Грузии признал свои полномочия без оппозиции
- Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре будут продаваться через аукцион
- Самолет «Азимута» с неисправностью гидравлики сел в аэропорту Красноярска
- МИД РФ: Россияне не пострадали при крушении лайнера DHL под Вильнюсом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru