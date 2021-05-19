Россия прошла в финал «Евровидения-2021»

Российская певица выступила под третьим номером. Отмечается, что первый полуфинал конкурса состоялся во вторник. За право представить свою страну в финале боролись представители 16 стран.

В 2021 году международный европейский музыкальный конкурс проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.

Выступление певицы Манижи и ее песня «Russian Woman» понравилось вокалисту Brainstorm Ренарсу Кауперсу. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Группа Brainstorm в 2000 году впервые представляла Латвию на «Евровидение». С тех пор интерес музыкантов к конкурсу не остыл.

