Россия прошла в финал «Евровидения-2021»
Российская исполнительница Манижа вышла в финал Евровидения-2021. Конкурс транслирует официальный YouTube-канал.
Российская певица выступила под третьим номером. Отмечается, что первый полуфинал конкурса состоялся во вторник. За право представить свою страну в финале боролись представители 16 стран.
В 2021 году международный европейский музыкальный конкурс проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.
Выступление певицы Манижи и ее песня «Russian Woman» понравилось вокалисту Brainstorm Ренарсу Кауперсу. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Группа Brainstorm в 2000 году впервые представляла Латвию на «Евровидение». С тех пор интерес музыкантов к конкурсу не остыл.
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