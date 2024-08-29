Малый театр откроет новый сезон «Ревизором»
Спектаклями «Ревизор» и «Тайны Мадридского двора» 31 августа Малый театр откроет новый 269-й театральный сезон, заявил главный режиссер Алексей Дубровский, сообщают «Известия».
Он также рассказал, что первая премьера намечена уже на 13 сентября.
«Это «Бесприданница» Александра Николаевича Островского, нашего, можно сказать, самого любимого автора Малого театра», — отметил режиссер.
По его словам, вторая премьера спектакль «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», будет приурочена к 200-летию здания Малого театра на Театральной площади.
Ранее стало известно, что Театр имени А. Пушкина откроет новый сезон на сцене Вахтанговского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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