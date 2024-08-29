Малый театр откроет новый сезон «Ревизором»

Спектаклями «Ревизор» и «Тайны Мадридского двора» 31 августа Малый театр откроет новый 269-й театральный сезон, заявил главный режиссер Алексей Дубровский, сообщают «Известия».

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Он также рассказал, что первая премьера намечена уже на 13 сентября.

«Это «Бесприданница» Александра Николаевича Островского, нашего, можно сказать, самого любимого автора Малого театра», — отметил режиссер.

По его словам, вторая премьера спектакль «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», будет приурочена к 200-летию здания Малого театра на Театральной площади.

Ранее стало известно, что Театр имени А. Пушкина откроет новый сезон на сцене Вахтанговского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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