Малый театр откроет новый сезон «Ревизором»

Он также рассказал, что первая премьера намечена уже на 13 сентября.

«Это «Бесприданница» Александра Николаевича Островского, нашего, можно сказать, самого любимого автора Малого театра», — отметил режиссер.

По его словам, вторая премьера спектакль «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», будет приурочена к 200-летию здания Малого театра на Театральной площади.

Ранее стало известно, что Театр имени А. Пушкина откроет новый сезон на сцене Вахтанговского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

