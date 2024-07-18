Машков: Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника»

Театр Олега Табакова откроет новый сезон 14 сентября на сцене прославленного «Современника». Об этом заявил художественный руководитель обоих театров, глава Союза театральных деятелей РФ, народный артист РФ Владимир Машков, передает ТАСС.

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По его словам, это связано с капитальным ремонтом обеих сцен Театра Олега Табакова. Машков заверил, что все работы на исторической сцене на улице Чаплыгина в Москве должны завершиться летом будущего года, а в ближайшее время там начнется установка новой аппаратуры. Худрук также рассказал, что на «Сцене на Сухаревской» работы только начинаются.

«Планируется увеличить гримерки, там появятся четыре репетиционных зала, кафе, библиотека и отдельный блок помещений для Театральной школы», - добавил Машков.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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