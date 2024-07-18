Машков: Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника»

По его словам, это связано с капитальным ремонтом обеих сцен Театра Олега Табакова. Машков заверил, что все работы на исторической сцене на улице Чаплыгина в Москве должны завершиться летом будущего года, а в ближайшее время там начнется установка новой аппаратуры. Худрук также рассказал, что на «Сцене на Сухаревской» работы только начинаются.

«Планируется увеличить гримерки, там появятся четыре репетиционных зала, кафе, библиотека и отдельный блок помещений для Театральной школы», - добавил Машков.

Ранее в Москве переименовали театр Виктюка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

