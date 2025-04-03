Малый театр к юбилею Победы представит спектакль «Белая палатка»

Малый театр к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны представит спектакль «Белая палатка», заявил главный режиссер Алексей Дубровский, передает ТАСС.

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Его поставит молодой режиссер Ирина Михайленко. Это история о взаимоотношениях отца и дочери во время войны. Они работают вместе, отец – начальник полевого госпиталя, дочь – медсестра в том же госпитале, она влюблена в лейтенанта.

По словам Дубровского, будет интересно увидеть взгляд молодого режиссера на события периода Великой Отечественной войны.

Ранее в Театре на Таганке состоится премьера «Карениной», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Зураб Джавахадзе
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