Малый театр к юбилею Победы представит спектакль «Белая палатка»
Малый театр к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны представит спектакль «Белая палатка», заявил главный режиссер Алексей Дубровский, передает ТАСС.
Его поставит молодой режиссер Ирина Михайленко. Это история о взаимоотношениях отца и дочери во время войны. Они работают вместе, отец – начальник полевого госпиталя, дочь – медсестра в том же госпитале, она влюблена в лейтенанта.
По словам Дубровского, будет интересно увидеть взгляд молодого режиссера на события периода Великой Отечественной войны.
Ранее в Театре на Таганке состоится премьера «Карениной», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиационную опасность объявили в Орловской области
- МВД: Обновленную концепцию миграционной политики представят осенью
- Цены на нефть ускорили падение, Brent теряет 7% и торгуется ниже $70 за баррель
- Малый театр к юбилею Победы представит спектакль «Белая палатка»
- «Дочка» Google получила прибыль в России впервые с 2020 года
- Передача аккаунта в WhatsApp грозит уголовной статьей
- Спасатели МЧС извлекли двух погибших из-под завалов в Мьянме после землетрясения
- В Омске школьник с ножом напал на одноклассника
- Спектакль Пермского театра оперы и балета отмечен премией Casta Diva
- СМИ: Замглавы Крымского района в Краснодарском крае задержали за мошенничество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru