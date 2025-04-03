Пушкинский театр выпустит в мае новый спектакль с Александрой Урсуляк
3 апреля 202513:17
Пушкинский театр представит премьеру по поздней пьесе У. Шекспира «Буря» с Александрой Урсуляк и Владимиром Майзингером, сообщает «Театрал».
Постановку готовит режиссер Николай Рощин. Он также выступил и в качестве художника-сценографа.
«Обращаясь к одной из последних пьес Шекспира, Николай Рощин исследует природу преступления, мести и всепрощения», - указано в анонсе на сайте театра.
Премьера намечена на 16 мая.
Ранее режиссёр Богомолов согласился поставить спектакль про Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru