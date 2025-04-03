Пушкинский театр выпустит в мае новый спектакль с Александрой Урсуляк

Песков: Спецпредставитель президента России проводит встречи в Вашингтоне по поручению Владимира Путина Набиуллина: Несвоевременное снижение ключевой ставки может спровоцировать новый взлет цен и ставок на рынке Взрыв баллона с газом мог стать причиной пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске В Госдуме предложили компенсировать часть расходов на свадьбу