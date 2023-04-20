Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакли с Козловским
Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе двух спектаклей с участием Данилы Козловского.
Речь идёт о постановке «Гамлет», в которой актёр исполнил главную роль.
В объявлении на сайте театра говорится, что спектакли, намеченные на 20 и 21 апреля, вынуждено переносятся на 21 и 22 мая, соответственно.
«Очень надеемся, что спектакли состоятся», - отметили в МДТ, добавив, что приобретенные зрителями билеты остаются действительными.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ, сообщают «Невские новости».
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