Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакли с Козловским

Речь идёт о постановке «Гамлет», в которой актёр исполнил главную роль.

В объявлении на сайте театра говорится, что спектакли, намеченные на 20 и 21 апреля, вынуждено переносятся на 21 и 22 мая, соответственно.

«Очень надеемся, что спектакли состоятся», - отметили в МДТ, добавив, что приобретенные зрителями билеты остаются действительными.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ, сообщают «Невские новости».

