Козловский опроверг эмиграцию из России и наличие второго гражданства
Актер Данила Козловский ответил на призывы проверить его на экстремизм и сообщения об отъезде из России, пишет РБК.
Артист заявил, что не имеет второго гражданства и не уезжал из России. По его словам, в США он навещал своего ребенка.
Козловский ответил на обвинения в призывах к митингам. Актер уточнил, что слова были сказаны на съемочной площадке исторического фильма про революцию.
Адвокаты Козловского готовят заявление на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он призывал МВД проверить артиста на экстремизм.
Козловский подчеркнул, что у него нет доходов, кроме тех, которые получены в России. Актер заявил, что не собирается сдаваться и продолжит работать в стране.
Информацию об отъезде артиста из страны ранее опроверг его брат и пресс-секретарь Егор Козловский, пишет «Радиоточка НСН».
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