Козловский опроверг эмиграцию из России и наличие второго гражданства

Артист заявил, что не имеет второго гражданства и не уезжал из России. По его словам, в США он навещал своего ребенка.

Козловский ответил на обвинения в призывах к митингам. Актер уточнил, что слова были сказаны на съемочной площадке исторического фильма про революцию.

Адвокаты Козловского готовят заявление на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он призывал МВД проверить артиста на экстремизм.

Козловский подчеркнул, что у него нет доходов, кроме тех, которые получены в России. Актер заявил, что не собирается сдаваться и продолжит работать в стране.

Информацию об отъезде артиста из страны ранее опроверг его брат и пресс-секретарь Егор Козловский, пишет «Радиоточка НСН».

