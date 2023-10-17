Максима Галкина оштрафуют за непредоставление отчета о деятельности иноагента

Российскому артисту Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) грозит штраф за непредоставление отчета о деятельности иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«От Собчак до Чубайса»: Покинувшие Россию звезды вступились за Израиль

Уточняется, что артиста могут оштрафовать до сумму до 50 тысяч рублей.

Ранее концерты Галкина отменили в Казахстане, напоминает RT. Позже министр культуры Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены выступлений артиста в стране. По ее словам, отмены выступлений Галкина не связаны с политикой. В качестве причин она назвала хозяйственно-бытовые вопросы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафИноагентыМаксим Галкин

Горячие новости

Все новости

партнеры