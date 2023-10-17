Максима Галкина оштрафуют за непредоставление отчета о деятельности иноагента

В Москве построен завод для Концерна «Алмаз-Антей» Рост производства лекарств в Москве с начала года составил почти 50% В района Крюково завершен первый этап программы расселение старых домов по реновации За 10 лет в Москве отремонтирована половина сети коммуникационных коллекторов Вильфанд посоветовал автомобилистам в столичном регионе «переобуться»