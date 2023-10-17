Максима Галкина оштрафуют за непредоставление отчета о деятельности иноагента
17 октября 202315:15
Российскому артисту Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) грозит штраф за непредоставление отчета о деятельности иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Уточняется, что артиста могут оштрафовать до сумму до 50 тысяч рублей.
Ранее концерты Галкина отменили в Казахстане, напоминает RT. Позже министр культуры Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены выступлений артиста в стране. По ее словам, отмены выступлений Галкина не связаны с политикой. В качестве причин она назвала хозяйственно-бытовые вопросы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британская Кошка - долгожитель побила рекорд по громкости мурлыканья. Видео
- Новый альбом группы Manowar выйдет в 2025 году
- В Ереване умер замруководителя представительства МВД РФ Вячеслав Пономарев
- Максима Галкина оштрафуют за непредоставление отчета о деятельности иноагента
- Собянин открыл новый производственный корпус индустриального парка «Руднево»
- Мужчина погиб при падении дерева в Самарской области
- Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей по «закону о приземлении»
- Двенадцатилетний российский музыкант выиграл конкурс пианистов в Нэшвилле
- СМИ: Статью Суркова проверят на предмет соблюдения законодательства России
- Среди заложников ХАМАС установлен один россиянин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru