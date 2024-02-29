Максим Виторган: из-за Данилы Козловского едва не закрыли театр

Из-за Данилы Козловского едва не закрыли Малый драматический театр – Театр Европы Льва Додина, заявил актер Максим Виторган, сообщает издание StarHit.

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По его словам, театр даже закрывали на некоторое время, пока Козловский не уволился. Виторган уверен, что это связано с давлением общественных деятелей на артиста. Он по-прежнему числится в труппе театра, однако уже не участвует в новых спектаклях.

Виторган рассказал, что в скором времени Козловский будет гастролировать по европейским театрам.

Ранее в МДТ объяснили, почему Козловский не вернулся в театр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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