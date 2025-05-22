Максим Никулин раскритиковал идею запрета циркам покупать животных
Генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин назвал мошенниками и бездельниками депутатов Госдумы РФ от партии «Новые люди», которые разработали законопроект о запрете циркам покупки новых животных с 2026 года, сообщает «Вечерняя Москва».
«Я не понимаю цели и задачи этого предложения, если люди не хотят видеть животных в цирке, пусть не ходят на представления и не смотрят на них», — предложил Никулин.
По его словам, в России зрители издавна привыкли, что в цирке выступают животные. Никулин посоветовал всем зоозащитникам лучше обратить свой взор на бездомных кошек и собак.
Ранее стало известно, что Госдума РФ изучит законопроект о запрете на выступление животных в цирках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru