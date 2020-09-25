Макаревич рассказал, как перенес коронавирус

Лидер группы «Машина времени» поделился в эфире радио «Эхо Москвы», что заболевание протекало в легкой форме, сообщает РИА Новости.

По словам Макаревича, он «вообще ничего не почувствовал». Он отметил, что температура тела у него не поднималась, из признаков коронавируса он зафиксировал только потерю обоняния.

Также Макаревич заявил о своем интересе к предварительным результатам эксперимента с российской вакциной от COVID-19, однако отметил, что пока информация об этом не распространяется.

