Макаревич рассказал, как перенес коронавирус
Музыкант Андрей Макаревич рассказал, как перенес заражение коронавирусом.
Лидер группы «Машина времени» поделился в эфире радио «Эхо Москвы», что заболевание протекало в легкой форме, сообщает РИА Новости.
По словам Макаревича, он «вообще ничего не почувствовал». Он отметил, что температура тела у него не поднималась, из признаков коронавируса он зафиксировал только потерю обоняния.
Также Макаревич заявил о своем интересе к предварительным результатам эксперимента с российской вакциной от COVID-19, однако отметил, что пока информация об этом не распространяется.
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