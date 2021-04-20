69-летний актер Майкл Китон снова сыграет Бэтмена в фильме «Флэш». Эту информацию подтвердило актерское агентство Wrap, режиссером картины назначен Андрес Мускетти. Съемки ленты уже стартовали в Лондоне.

Главную роль Флэша исполнит Эзра Миллер, а Майкл в образе Бэтмена будет его наставником.

Ранее Китон уже играл Бэтмена в фильмах Тима Бёртона «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992).



