Майкл Китон снова сыграет Бэтмена
20 апреля 202119:53
69-летний актер Майкл Китон снова сыграет Бэтмена в фильме «Флэш». Эту информацию подтвердило актерское агентство Wrap, режиссером картины назначен Андрес Мускетти. Съемки ленты уже стартовали в Лондоне.
Главную роль Флэша исполнит Эзра Миллер, а Майкл в образе Бэтмена будет его наставником.
Ранее Китон уже играл Бэтмена в фильмах Тима Бёртона «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992).
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20 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru