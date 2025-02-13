«Магия кино и судьбы»: Театр «Модерн» проведет лекцию «Путешествие в Голливуд»

Все желающие послушают про великих режиссеров, находчивых продюсеров, актеров и их поклонников. Грымов расскажет об уникальных биографиях, невероятных судьбах и настоящей магии кино.

Помимо этого, 23 марта в театре «Модерн» пройдет арт-лекция «Вызов: эпоха Возрождения». Посетителям расскажут о таких великих художниках, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, а также посветят в загадки и тайны посланий известных полотен мастеров эпохи Ренессанса.

Ранее, 26 января, в «Модерне» прошла премьера лекции-диалога с элементами перформанса «Япония — Югэн», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

