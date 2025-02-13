«Магия кино и судьбы»: Театр «Модерн» проведет лекцию «Путешествие в Голливуд»
В Московском драматическом театре «Модерн» 16 февраля состоится арт-лекция о кино «Путешествие в Голливуд». Ее прочтет художественный руководитель театра Юрий Грымов.
Все желающие послушают про великих режиссеров, находчивых продюсеров, актеров и их поклонников. Грымов расскажет об уникальных биографиях, невероятных судьбах и настоящей магии кино.
Помимо этого, 23 марта в театре «Модерн» пройдет арт-лекция «Вызов: эпоха Возрождения». Посетителям расскажут о таких великих художниках, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, а также посветят в загадки и тайны посланий известных полотен мастеров эпохи Ренессанса.
Ранее, 26 января, в «Модерне» прошла премьера лекции-диалога с элементами перформанса «Япония — Югэн», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru