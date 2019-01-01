Лужков открестился от Церетели с его многомиллионным иском

Департамент городского имущества подал иск к 85-летнему скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 миллионов рублей. Документ зарегистрировал Арбитражный суд столицы. Иск поступил в арбитраж 15 июля, к производству пока не принят. На основании чего предъявлены исковые требования, не сообщается. Меж тем известно, что иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров и приватизации, праве собственности и аренде.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, при котором Церетели занимал должность главного архитектора города, в беседе с НСН не смог прокомментировать, на основании чего мог быть подан иск от нынешних столичных властей. По его словам, он не поддерживает связей со знаменитым скульптором.

«Церетели много сделал для Москвы, но я уже десять лет не общаюсь с ним. Вижу его работы, но не поддерживаю никакого контакта. Не знаю, что могло произойти, из-за чего к нему были предъявлены претензии. Пока мы работали с Церетели, у него были взаимоотношения с финансовыми структурами, но никогда они не выходили за рамки нормального диалога, никогда не возникало никаких претензий», — сказал бывший столичный градоначальник.

Лужков считает, что если к художнику есть какие-то претензии, то специалисты должны их тщательно проверить.