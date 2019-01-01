Лужков открестился от Церетели с его многомиллионным иском
Бывший мэр Москвы в эфире НСН рассказал, что уже давно не общается со скульптором, к которому Москвы выставила претензии.
Департамент городского имущества подал иск к 85-летнему скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 миллионов рублей. Документ зарегистрировал Арбитражный суд столицы. Иск поступил в арбитраж 15 июля, к производству пока не принят. На основании чего предъявлены исковые требования, не сообщается. Меж тем известно, что иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров и приватизации, праве собственности и аренде.
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, при котором Церетели занимал должность главного архитектора города, в беседе с НСН не смог прокомментировать, на основании чего мог быть подан иск от нынешних столичных властей. По его словам, он не поддерживает связей со знаменитым скульптором.
«Церетели много сделал для Москвы, но я уже десять лет не общаюсь с ним. Вижу его работы, но не поддерживаю никакого контакта. Не знаю, что могло произойти, из-за чего к нему были предъявлены претензии. Пока мы работали с Церетели, у него были взаимоотношения с финансовыми структурами, но никогда они не выходили за рамки нормального диалога, никогда не возникало никаких претензий», — сказал бывший столичный градоначальник.
Лужков считает, что если к художнику есть какие-то претензии, то специалисты должны их тщательно проверить.
«Если у власти есть какие-то обоснования, то пусть проверят, затем — поскольку личность известная — должно быть все опубликовано. А мы будем понимать, обосновано это или нет. Но влиять на процесс и говорить, что он чистый и пушистый мы не можем», — полагает собеседник НСН.
В январе Зураб Церетели получил из рук министра культуры России Владимира Мединского высшую награду ведомства — знак «За вклад в российскую культуру».
Церетели – автор более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Его скульптурные работы, помимо России, находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, США, Франции, Японии, Грузии и Литве.
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