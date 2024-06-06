Актер Балуев заявил о нехватке умного и чувственного кино в России

По его словам, российский зритель соскучился по таким картинам как «Весна на Заречной улице», «Судьба человека» или «Ко мне, Мухтар».

Актер подчеркнул, что сейчас почти нет умных, чувственных и человеческих киноисторий.

«Видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно на какой почве», — добавил Балуев.

Ранее актриса Светлана Немоляева раскритиковала современное кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

