Актер Балуев заявил о нехватке умного и чувственного кино в России
6 июня 202411:00
Народный артист РФ, актер Александр Балуев заявил, что в России не хватает умного кино, сообщает NEWS.ru.
По его словам, российский зритель соскучился по таким картинам как «Весна на Заречной улице», «Судьба человека» или «Ко мне, Мухтар».
Актер подчеркнул, что сейчас почти нет умных, чувственных и человеческих киноисторий.
«Видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно на какой почве», — добавил Балуев.
Ранее актриса Светлана Немоляева раскритиковала современное кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru