Актер Балуев заявил о нехватке умного и чувственного кино в России

Народный артист РФ, актер Александр Балуев заявил, что в России не хватает умного кино, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, российский зритель соскучился по таким картинам как «Весна на Заречной улице», «Судьба человека» или «Ко мне, Мухтар».

Актер подчеркнул, что сейчас почти нет умных, чувственных и человеческих киноисторий.

«Видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно на какой почве», — добавил Балуев.

Ранее актриса Светлана Немоляева раскритиковала современное кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Титиевский Валерий
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