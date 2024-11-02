Лукашенко наградил Харатьяна специальным призом президента Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко наградил российского актера Дмитрия Харатьяна специальным призом президента Белоруссии за вклад в сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве, сообщает газета «Культура».
Награду артисту вручили на открытии XXX Минского международного кинофестиваля «Листопад». Киносмотр завершится 8 ноября награждением победителей. Всего на конкурс в этом году отобраны 130 фильмов из более чем 40 стран.
Ранее стало известно, что Дмитрий Харатьян исполнит песни солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова в сериале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru