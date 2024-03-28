Люк Бессон приступил к съемкам новой экранизации «Дракулы» Брэма Стокера

В настоящее время съемочная группа находится в экспедиции в Финляндии, которая продлится до июля. По словам режиссера, он намерен снять фильм о бесконечной любви мужчины к женщине, которая длятся на протяжении веков.

В центре сюжета история князя Владимира, который был превращен в вампира в ХV веке после смерти супруги. В XIX веке главный герой встречает копию своей жены в Лондоне.

В главных ролях - Калеб Лэндри Джонс и Кристофер Вальц.

Ранее стало известно, что Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам «Преступления без наказания», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

