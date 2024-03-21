Британский сериал «Аббатство Даунтон» завершится полнометражным фильмом

Популярный британский сериал «Аббатство Даунтон» получит третий по счету фильм-продолжение, сообщает Deadline.

Второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет на экраны в июне

Рассказала об этом актриса Имельда Стонтон. По её словам, на этот раз франшизу ожидает окончательный финал. Съемки кинокартины пройдут этим летом в замке Хайклер. Премьера состоится в следующем году.

Ранее стало известно, что седьмой сезон сериала «Черное зеркало» будет состоять из шести эпизодов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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