Британский сериал «Аббатство Даунтон» завершится полнометражным фильмом
21 марта 202412:06
Популярный британский сериал «Аббатство Даунтон» получит третий по счету фильм-продолжение, сообщает Deadline.
Рассказала об этом актриса Имельда Стонтон. По её словам, на этот раз франшизу ожидает окончательный финал. Съемки кинокартины пройдут этим летом в замке Хайклер. Премьера состоится в следующем году.
Ранее стало известно, что седьмой сезон сериала «Черное зеркало» будет состоять из шести эпизодов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru