Британский сериал «Аббатство Даунтон» завершится полнометражным фильмом

Рассказала об этом актриса Имельда Стонтон. По её словам, на этот раз франшизу ожидает окончательный финал. Съемки кинокартины пройдут этим летом в замке Хайклер. Премьера состоится в следующем году.

Ранее стало известно, что седьмой сезон сериала «Черное зеркало» будет состоять из шести эпизодов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

