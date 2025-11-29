Люк Бессон пообщается с российскими зрителями после спецпоказа «Пятого элемента»

До этого, 15 декабря, в московском киноцентре «Октябрь» пройдет специальный показ картины, после которого режиссер пообщается с российской аудиторией — диалог состоится в онлайн‑формате.

Зрители получат возможность посмотреть ленту в двух вариантах: с русским дубляжом или в оригинале с субтитрами. Особое внимание уделено качеству изображения — в прокат выйдет полностью восстановленная версия фильма в разрешении 4К.

Картина, впервые представленная на Каннском кинофестивале в 1997 году, давно стала классикой научно‑фантастического жанра. Благодаря смелым визуальным решениям, самобытной вселенной и запоминающимся персонажам фильм с Брюсом Уиллисом, Миллой Йовович и Гэри Олдманом прочно вошел в мировую поп‑культуру и регулярно попадает в рейтинги лучших фантастических лент XX века, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент кинокомпании Arna Media Надежда Мотина ранее заявила НСН, что на западных кинорынках нет табу на работу с российскими продюсерами, а голливудские звезды не имеют права блокировать показ в РФ фильмов с их участием.

