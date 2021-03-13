Людмила Лядова похоронена на Кунцевском кладбище

В Москве близкие и поклонники попрощались с народной артисткой РСФСР Людмилой Лядовой. Известную певицу и композитора похоронили на Кунцевском кладбище столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на артистку Рада Симбирева.

На 96 году жизни умерла артистка Людмила Лядова

«Людмилу Алексеевну (Лядову – прим. НСН) похоронили на Кунцевском кладбище», - сказала певица.

Отпевание Людмилы Лядовой прошло в Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре, рассказала экс-администратор композитора Галина Горбенко.

Напомним, народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта на 96-м году жизни. Она умерла в московской больнице из-за коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости
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