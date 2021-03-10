На 96 году жизни умерла артистка Людмила Лядова
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла в Москве. Ей было 95 лет.
О смерти певицы сообщил РИА Новости ее бывший администратор Галина Горбенко.
По ее словам, Лядова скончалась в больнице.
Ранее сообщалось, что Лядова попала в реанимацию после заражения коронавирусом. Ее состояние оценивалось как тяжелое, поражение легких составляло 75%, пишет «Газета.ру».
Людмила Лядова родилась в 1925 году в семье профессиональных музыкантов. Она стала композитором и певицей. Лядова - автор камерной и инструментальной музыки, а также эстрадных песен. Награждена множеством государственных наград.
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