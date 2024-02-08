«Люди хотя бы читают»: Сексолог объяснила интерес к эротическим романам

Ранее газета «Известия» сообщила, что романы для взрослых с пометкой «18+» за год заняли существенную долю ассортимента издательств и книжных магазинов. По данным издания, сегодня эту нишу почти поровну делят российские авторы и их коллеги из других стран. Варра предположила, что женщины, читая подобные книги, часто представляют себя на месте главной героини.

«Это так называемые эротические фильмы для женщин. Почему женской аудитории лучше заходят романы? В подобных произведениях все представлено в тонких романтических переживаниях, это и привлекает аудиторию. В книгах описывается то, что женщина видит в своих мечтах. Если мужчина любит глазами, то есть ему нужно видеть процесс, то женщине не нужна визуализация, она все додумает, каждая представит себя на месте героини. Это форма мечтания и отхода от реальности», - заявила она.

Собеседница НСН также добавила, что подобные книги для себя чаще выбирают женщины после 40 лет.

«Если интерес к таким романам растет, это в любом случае неплохо. Люди хотя бы читают. Скорее всего подобную литературу чаще покупают женщины после 40. Конечно, есть стеснение, поэтому интернет сейчас рулит. В секс-шоп тоже не все ходят», - резюмировала Варра.

Ранее писательница Мария Арбатова в эфире НСН объяснила, что количество выпускаемых издательствами книг не всегда обусловлено спросом читателей. Она предположила, что магазины часто навязывают покупателям эротические романы.

