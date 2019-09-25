Шнейдеров: Со «Смертью Сталина» все понятно, а с комедией про Гитлера - не очень

«Конечно, лучше всего спросить у прокатчиков: Почему они не выпускают фильм в России? Вообще, выдали ли им прокатное удостоверение? Обращались ли они за ним? Потому что мне такое решение [о запрете выпуска на российские экраны фильма] не понятно. Чисто теоретически, я мог понять размышления господина Мединского (Министр культуры РФ – прим. НСН) относительно фильма «Смерть Сталина», но не комедии про Гитлера. Мне кажется, здесь ситуация – «лучше перебдеть, чем недобдеть». И не стали выпускать фильм по старинному русскому обычаю - «как бы чего из этого не вышло», - сказал Шнейдеров.

18 октября кинокартина выйдет в прокат в Германии, Дании, Франции, Швеции и других государствах.

Кинокритик рассказал о своем интересе к фильму.

«Сам я очень хотел бы посмотреть этот фильм. Потому что комедия - сам по себе интересный жанр. А тем более комедия, которая касается таких вещей, она точно будет забавной», - пояснил собеседник.

Также в январе 2019 года Министерство культуры России запретило прокат комедии «Смерть Сталина». Власти посчитали, что фильм «очерняет память граждан, победивших фашизм».

Кинокритик Давид Шнейдеров не увидел перспективы страшных последствий от просмотра британско-французского политико-сатирического фильма режиссёра Армандо Ианнуччи.

«Что касается фильма «Смерть Сталина», то говорить о страшном с улыбкой - это не российский менталитет. Так же как фильм Алексея Красовского «Ленинград». Тогда все напугались, что это будет черная комедия, но ведь об этом можно говорить с улыбкой. «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи нагляднейшее тому подтверждение. Я ничего страшного не увидел в «Смерти Сталина». На мой взгляд, решение не выпускать этот фильм на экраны в России было глупостью. Ну посмотрела бы его две тысячи человек и что? Это перевернуло бы основы российской государственности? Изменило бы взгляды фанатиков и безумных поклонников товарища Сталина? Нет, конечно», - заключил Шнейдеров.

Ранее социальные сети Facebook и Instagram заблокировали пост художественного руководителя театра «Модерн» Юрия Грымова. Как рассказал НСН режиссёр, он содержал анонс постановки «Ничего, что я Чехов?», который сопровождался фотографией актёра в образе Гитлера. При этом Юрий Грымов отметил, что никакая фашистская символика не фигурирует ни в спектакле, ни в фотографиях - костюм персонажа Гитлера гражданский.

